Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
Güncelleme:
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Taktik antrenmanlar ve koordinasyon çalışmalarıyla geçen haftanın son çalışmasında cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Sprint çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, taktiğe yönelik duran top uygulamalarıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan başkan yardımcısı Arif Ölmez ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe maçı öncesi taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
