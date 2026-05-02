Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

İdman, gruplar halindeki koordinasyon ve çabukluğa dayalı eğlenceli oyunla devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla haftanın son antrenmanını tamamladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.