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Gençlerbirliği, Erdal Öztürk ile iki yıllık ön protokol imzaladı

Gençlerbirliği, Erdal Öztürk ile iki yıllık ön protokol imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile iki yıllık ön protokol imzaladığını duyurdu. Erdal Öztürk'ün çifte vatandaşlık olduğu ve daha önce farklı takımlarda forma giydiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'le iki yıllık ön protokol imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki yıllık ön protokol imzalanan tecrübeli oyuncunun, Alman ve Türk olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunduğu, Hertha Berlin, Hoffenheim ve Bayern Münih takımlarının altyapısında yetiştiği bilgisi verildi.

Erdal Öztürk'ün daha önce Kayserispor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da oynadığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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