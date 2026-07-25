Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamladı
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2’nci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde tamamladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamladı.
Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Kırmızı-siyahlı ekip, 16 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmalarını dün Kasımpaşa ile oynadığı ve sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldığı hazırlık karşılaşması ile tamamladı. Başkent ekibinde futbolculara 3 gün izin verilirken, kırmızı-siyahlı takımın 3'üncü etap çalışmalarına 28 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda devam edeceği öğrenildi. Gençlerbirliği, 6 Ağustos'a kadar Düzce'de çalışmalarını sürdürecek.