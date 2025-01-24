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Gençlerbirliği Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanını teknik direktör Hüseyin Eroğlu eşliğinde gerçekleştirdi. Alperen Babacan, antrenmanın bazı bölümlerini takımla geçirirken, bazı bölümlerde bireysel çalıştı. Michal Nalepa ve sakatlıkları süren diğer oyuncular ise kadroda yer almıyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde hız ve çabukluğa yönelik çalışmalar yapan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçti. İdmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışan başkent ekibi, hazırlıklarını duran top organizasyonlarıyla tamamladı.

Kocaelispor maçında aldığı darbe sonucu burnundan ameliyat edilen Alperen Babacan, antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonraki bölümde ise bireysel çalıştı.

Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Michal Nalepa ile tedavileri süren Yasin Güreler, Alperen Babacan ve Abdullah Şahindere, Boluspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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