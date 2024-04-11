Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Oyuncular, 5'e 2 top kapma oynadıktan sonra kanat organizasyonu ve şut çalıştı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan kırmızı-siyahlı yönetim, antrenman öncesi teknik heyet, oyuncular ve kulüp personelleri ile bayramlaşarak tatlı ve börek ikram etti.

Başkan vekili Metin Özaslan, "Bugün bayram sevincini hep beraber yaşıyoruz. İnşallah, sezon sonunda da Süper Lig'e çıkma sevincini beraber yaşarız." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden iki başkent ekibinin karşı karşıya geleceği müsabaka, 13 Nisan Cumartesi günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.