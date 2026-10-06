Gençlerbirliği, Amed Sportif hazırlığını Diyadin sonrası Şalap yönetiminde sürdürdü

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından 19 Yaş Altı PAF Takımı Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda pas organizasyonları üzerine çalıştı.

Antrenman, üç takımla dar alanda dönüşümlü olarak oynanan maçla sona erdi.

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA