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Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın Adanaspor ile yapacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman, çeşitli ısınma ve top kapma oyunları ile gerçekleştirildi. Takımda sarı kart cezalısı ve sakat oyuncular bulunuyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Rahman Buğra Çağıran ile sakatlıkları süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

Adanaspor- Gençlerbirliği karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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