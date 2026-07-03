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Gençlerbirliği topbaşı yaptı

Gençlerbirliği topbaşı yaptı
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Trendyol Sü Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İdmanı kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde core (vücut ağırlığıyla yapılan) ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi, lastik egzersizleri yaptı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, isabetli pas organizasyonu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Yeni sezonun ilk antrenmanı, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan maç ve dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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