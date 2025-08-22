Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başladı
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde eleme müsabakalarıyla başladı. 30 kulüpten 400'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, farklı yaş gruplarındaki sporcular finallere kalmak için mücadele ediyor.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde eleme müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk günü eleme yarışlarıyla start aldı.

Şampiyonada kadın ve erkek klasmanlarında 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde kürek çeken sporcular finallere kalmak için mücadele veriyor.

Eleme müsabakalarında başarılı olan sporcular hafta sonu yapılacak yarışlarda madalya için kürek çekecek.

Şampiyona, pazar günü yapılacak kupa töreninin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
