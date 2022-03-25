TRABZON (AA) - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi.

Vakfıkebir Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, 22 ilden 36 takım ve 560 sporcu 5 gün boyunca mücadele etti.

Diyarbakır Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç kadın ragbi takımı ile Konya Spor Lisesi genç kadın ragbi takımları arasında oynanan final maçı, çekişmeli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, AA muhabirine, ragbinin Türkiye'de yeni gelişen bir spor dalı olduğunu söyledi.

Federasyonun ragbiyi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Pazan, "Her geçen gün hem genç kadınlarımızda hem de genç erkeklerimizde ragbiye olan ilgi artıyor. Özellikle genç kadınlarımızın ilgisi bizleri sevindiriyor. Son final maçında Diyarbakır ve Konya ekiplerinin mücadelesi bizim için gurur verici bir durum." dedi.

Pazan, müsabakaya destekleri dolayısıyla ilgili kurumların yetkililerine, misafirperverlikleri dolayısıyla da Trabzonlulara teşekkür etti.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, ragbi müsabakasının 5 gündür ilçede devam ettiğini anımsatarak, "Bizim için çok farklı bir etkinlik, benim de ilk defa izlediğim bir spor dalı oldu. Farklı bir spor dalının ilçemizde sergilenmesi, federasyonun da müsabaka için ilçemizi seçmesinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genç kadınlar kategorisinde birinci olan Diyarbakır ekibinin teknik direktörü Orhan Polat, sporcularının çok iyi mücadele ederek derece aldığını ifade etti.

Diyarbakır Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcularından Seher Yuttaş ise daha önceki müsabakada Türkiye dördüncüsü olduklarını belirterek, "Ragbiyi severek yapıyoruz, Diyarbakır'ı da gururlandırdık, mutluyuz. Kendimize güvendik, hocalarımız da bizlere güvendi." dedi.

Genç kadınlarda Diyarbakır Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Konya Spor Lisesi ikinci, Kastamonu Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Samsun Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı da dördüncü oldu.

Genç erkeklerde ise Ankara'dan Dede Korkut Anadolu Lisesi birinci, Ankara Şehit Bütünelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Samsun Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi üçüncü, Kocaeli Hayrettin Gürsoy Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakada en değerli erkek oyuncu Nuri Samet Koru, en değerli kadın sporcu Seher Yuttaş, sayı kralı Mustafa Kuzey, sayı kraliçesi ise Amine Hazel Kurtoğlu oldu.

Federasyon Başkanı Pazan, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Rize'nin Güneysu ilçesi Kaymakamı Arif Oltulu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Trabzon Gençlik ve Spor Müdür Vekili Yusuf Çebi, dereceye giren takımlara Vakfıkebir ekmeği, madalya, katılım belgesi ve kupalarını verdi.