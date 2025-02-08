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Gençler Güreş Türkiye Birinciliği Kırşehir'de Başladı

Gençler Güreş Türkiye Birinciliği Kırşehir'de Başladı
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Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarına 41 ilden 400 sporcu ve antrenör katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, sporu sevdirmek ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek üzere organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Gençler Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 41 ilden 400 sporcu ve antrenör katılıyor.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de antrenör, sporcu ve ailelerini ağırlamaktan, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Gençlere ve çocuklara sporu sevdirecek müsabakaların artarak devam ettiğini anlatan Kalaycıoğlu, şöyle devam etti:

"İlimizde düzenlenen Türkiye birinciliğini gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz. Buraya katılan çocuklarımızın hepsi bir gün inşallah milli takım seviyesine geldikten sonra Rıza Kayaalp'ler, Taha Akgül'ler, Hamza Yerlikaya'lar gibi olmasını canı gönülden istiyoruz. İnşallah onların olimpiyatlara çıkacaklarına inancımız tamdır. Bu organizasyonu ilimizde yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Müsabakalar, 11 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Spor
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