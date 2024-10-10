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Gençler En İyiler Seçme Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Yapılacak

Gençler En İyiler Seçme Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Yapılacak
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12-13 Ekim 2024 tarihlerinde Kırşehir Kındam Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda toplam 232 sporcu ferdi maçlarda yarışacak. Müsabakalarda 28 hakem görev alacak.

Gençler En İyiler Seçme Türkiye Şampiyonası, 12-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

Kırşehir Kındam Spor Salonu'nda düzenlenecek olan müsabakalarda, ferdi maçlar oynanacak. Şampiyonaya 111 kız ve 121 erkek olmak üzere toplam 232 sporcu katılacak. Kırşehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Gazi Yıldırım yaptığı açıklamada; "Müsabakalarda Kırşehir'den 16, toplamda 28 hakemimiz görev alacak. Bunlar arasında uluslararası, ulusal ve il düzeyinde hakemler yer alıyor. Türkiye'nin en iyi genç sporcularının yarışacağı bu heyecan dolu müsabakalara, masa tenisine gönül veren herkesi bekliyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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