İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi

Narin Güran davasında mahkemeden 'tutukluluk' kararı

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sıralama Maçları Devam Ediyor

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sıralama Maçları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sıralama maçları oynandı. Galatasaray, Bosna Hersek ekibi Igokea'yı mağlup ederken, diğer maçlarda da sıkı mücadeleler yaşandı.

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sıralama maçlarıyla devam edildi.

Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün 4 sıralama maçı oynandı.

Günün ilk maçında Galatasaray, Bosna Hersek'ten Igokea m: tel'i 72-69 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'dan ERA Nymburk'a 90-89, Aliağa Petkimspor ise Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'a 67-64 yenildi.

Günün son maçında ise İtalyan Pallacanestro Reggiana, Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes'u 97-72 yendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.