Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sıralama Maçları Devam Ediyor
Manisa'da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sıralama maçları oynandı. Galatasaray, Bosna Hersek ekibi Igokea'yı mağlup ederken, diğer maçlarda da sıkı mücadeleler yaşandı.
Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sıralama maçlarıyla devam edildi.
Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün 4 sıralama maçı oynandı.
Günün ilk maçında Galatasaray, Bosna Hersek'ten Igokea m: tel'i 72-69 mağlup etti.
Günün diğer maçlarında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'dan ERA Nymburk'a 90-89, Aliağa Petkimspor ise Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'a 67-64 yenildi.
Günün son maçında ise İtalyan Pallacanestro Reggiana, Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes'u 97-72 yendi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor