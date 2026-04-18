Denizli'de kültür sanat yarışmaları başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve bu sene 11.'si düzenlenecek Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları 20 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Ses, tiyatro, şiir ve bilgi yarışması kategorilerinde dört gün sürecek yarışmalarda gençler yeteneklerini sergileyecek.

11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları için geri sayım başladı. 20-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak ses, tiyatro, şiir ve bilgi yarışmalarında genç yetenekler sahneye çıkacak. Yarışmalar Denizli Gençlik Merkezi organizasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak.

Gençlerin sanatsal ve kültürel yeteneklerini sergileyeceği yarışmalarda jürinin yapacağı puanlamaya göre ilk sırayı alan gençler, Mayıs ayında Muğla'da yapılacak Bölge Finallerinde Denizli'yi temsil etme hakkı kazanacak. Yarışmalar 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak açılış seremonisin ardından ses yarışmaları ile start alacak.

Organizasyon için hazırlıklar sürerken Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, kültür sanat yarışmalarına katılacak tüm gençlere başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
