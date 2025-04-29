Gençler Afetlere Karşı Hazırlanıyor: 'Parolamız Daima Hazır' Projesi Başlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Parolamız Daima Hazır" projesi, Afyon Necat Spor Kulübü koordinasyonunda, gençlerin afetlere karşı bilinçli ve dayanıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı kapsamında yürütülen projede; AFAD, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve birçok kuruluş yer alıyor.

Gençlere izci liderliği, telsizcilik, ilk yardım ve sivil savunma gibi alanlarda hem dijital hem yüz yüze eğitimler verilecek. Proje, takım çalışması, liderlik, iletişim ve sosyal dayanışma becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.

TİF İl Temsilcisi Dilaver Kayacan, MEB TİF Lideri Yusuf Akgün, İzci Lideri Hikmet Yalçın ve Proje Koordinatörü Mehmet Kahraman'ın katılımıyla hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin afetlere karşı donanımlı bireyler olarak yetişmesi, geleceğimiz için büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR