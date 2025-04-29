Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Gençler Afetlere Karşı Hazırlanıyor: 'Parolamız Daima Hazır' Projesi Başlatıldı

Gençler Afetlere Karşı Hazırlanıyor: 'Parolamız Daima Hazır' Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Parolamız Daima Hazır' projesi, gençlerin afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Proje kapsamında, dijital ve yüz yüze eğitimlerle gençlere izci liderliği, telsizcilik, ilk yardım ve sivil savunma gibi konularda bilgi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Parolamız Daima Hazır" projesi, Afyon Necat Spor Kulübü koordinasyonunda, gençlerin afetlere karşı bilinçli ve dayanıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı kapsamında yürütülen projede; AFAD, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve birçok kuruluş yer alıyor.

Gençlere izci liderliği, telsizcilik, ilk yardım ve sivil savunma gibi alanlarda hem dijital hem yüz yüze eğitimler verilecek. Proje, takım çalışması, liderlik, iletişim ve sosyal dayanışma becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.

TİF İl Temsilcisi Dilaver Kayacan, MEB TİF Lideri Yusuf Akgün, İzci Lideri Hikmet Yalçın ve Proje Koordinatörü Mehmet Kahraman'ın katılımıyla hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin afetlere karşı donanımlı bireyler olarak yetişmesi, geleceğimiz için büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.