Genç Yüzücü Güney Okal, Başarılarına Yenilerini Ekliyor

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğu bulunan ve turnuvalarda 30 madalya kazanan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

Genç sporcu, 5 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek yarışlara katıldı.

Güney Okal, yarışlarda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 30 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.

Genç sporcu, geçen ay katıldığı Mersin'de katıldığı Türkiye şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Çalışmalarını sürdüren Güney, uluslararası şampiyonalarda da Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

Güney Okal, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak istediğini belirterek, "Yüzmeye 5 yaşında annemin yönlendirmesiyle başladım. Önce alıştım, sonra keyif almaya başladım. Zamanla yüzmek hayatımın en büyük tutkusu oldu. Şimdi profesyonel sporcuyum." dedi.

Madalya kazandıkça motive olduğunu ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"İlk yarışmama Tekirdağ'da katıldım. Daha sonra şampiyonalara gitmeye başladım. İlk madalyamı aldığımda çok gururlandım, annem ve ailem de benimle birlikte aynı gururu yaşadı. Bu başarı, yüzmeye olan sevgimi daha da artırdı.Son olarak Türkiye Şampiyonası için Mersin'e gittim. Orada üst kategoride altın madalya kazandım. Kürsüye çıktığımda herkes bana bakıyordu ve o an tarifsiz bir gurur yaşadım. Hedefim uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak."

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise Güney'in sürekli kendini geliştirdiğini belirterek, "Sporcum yeni yıldan itibaren milli takım seçmelerine katılacak. Bu yolda daha çok çalışarak hedeflerine ulaşmak istiyor." diye konuştu.