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Genç yıldız şov yaptı! Galatasaray Boluspor'a acımadı

Genç yıldız şov yaptı! Galatasaray Boluspor'a acımadı
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda geri düştüğü maçta Boluspor'u 4-1 yendi. Yusuf Demir 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı.

GERİ DÜŞTÜLER AMA FARK ATTILAR

Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Boluspor'u deplasmanda Alvaro Morata, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Mücadelede Yusuf Demir 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta sonunda ise ligde Adana Demirspor'u konuk edecek. Boluspor, kupada bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek. Boluspor, ligde hafta sonunda sahasında Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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