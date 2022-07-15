Genç milli modern pentatlonculardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya Polonya'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda karışık bayrak yarışında milli sporcular Eda Özrodop ve Ahmet Ege Önder, bronz madalya kazandı. Polonya'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda karışık bayrak yarışında milli sporcular Eda Özrodop ve Ahmet Ege Önder, bronz madalya kazandı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi karışık bayrak yarışında temsil eden Eda Özrodop ve Ahmet Ege Önder ikilisi, üçüncülük derecesiyle bronz madalya sevinci yaşadı. AA / Fatih Çakmak - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Genç milli modern pentatlonculardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.