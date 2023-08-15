- Genç horozlar çift kalede ter attı

DENİZLİ - Yeni sezona hazırlanan Denizlispor U17 Takımı, Doğan Demirci Sahası'nda çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezonda TFF Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Doğan Demirci Sahası'nda Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş yönetiminde yaptığı çift kale maç ile sürdürdü. Sıcak havaya rağmen genç horozlar performanslarıyla göz doldurdu. Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş, çalışmaların gayet iyi gittiğini belirterek, "Arkadaşlarımın performansından gayet memnunum. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Sakatlıksız iyi bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlarım da benim söylediklerimi yapmaya çalışıyorlar. Gün geçtikçe daha iyi oluyorlar. Sezona inşallah iyi bir başlangıç yapacağız" dedi.

"Hazırlık maçı gibi oldu"

Verimli bir çalışma içerisine girdiklerini anlatan Teknik Sorumlu Ateş, "Hazırlık maçı gibi oldu. Çift kale gayet iyi ve verimli geçti, gayet memnunum. İki takımdan da değişiklikler yaptım. İlk 11'e düşündüğüm arkadaşları aldım. Onları gördük. Herkesi görme fırsatım oldu. Çarşamba günü Altınordu ile bir hazırlık maçımız olacak. Önümüzdeki günlerde hazırlık maçlarımız artacak. Bu şekilde tempomuzu artırarak yeni sezona hazırlanmaya devam edeceğiz. Futbolcu kardeşlerim için oldu. Uzun bir süreç herkese şans gelecek. İnşallah gelişimlerini başarılı bir şekilde tamamlayıp A takımına çıkmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.