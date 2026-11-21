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STAT: Gemlik Atatürk

HAKEMLER: Taner Tuncer, Levent Yeşilyurt, Beytullah Karaca

GEMLİK SÜMERBEY FSK: Taha Ayan, Burak Büyükkaya (Dk.62 Kağan Köroğlu), Ahmet Memiş, Alperen Doğan, Mehmet Küçükdurmuş, Abdulcebrail Akbulut, Efe Baran Ceylan (Dk.62 Barış Şen), Burak Özdemir (Dk.46 Vural Akkurt), Talha Kumaş, Muhammet Miraç Toklu, Halil İbrahim Sevinç (Dk.77 Mehmet Emin Güneş)

BUCASPOR 1928: Muhammet Furkan Şanlı - Dorukhan Dülger (Dk.80 Kerem Aktürk), Hasancan Yıldız, Buğra Çiçek, Umut Hepdemirgil, Dora Çağrı Derbent (Dk.25 Şehmus Alp), Ahmet Yusuf Geçgel (Dk. 60 Burak Bozkuyu), Muammer Kağan Uslu (Berke Örer), Aybars Gök (Dk.46 Enes Sığınak), Yağız Mete Daş, Oğuz Taylan Caner

GOLLER: Dk. 9 Halil İbrahim Sevinç, Dk. 19 Muhammet Miraç Toklu, Dk. 43 ve Dk. 55 Mehmet Küçükdurmuş, Dk. 49, Dk. 65 ve Dk. 83 Alperen Doğan, Dk. 70 Talha Kumaş (Gemlik Sümerbey)

SARI KARTLAR: Burak Büyükkaya (Gemlik Sümerbey)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Gemlik Sümerbey FSK, ligin 13'üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Buca 1928 takımını 8-0 mağlup ederek bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip ise 8 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı