Gemerek'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Gemerek'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında voleybol turnuvası ve çeşitli gösterilerle zenginleştirilmiş bir etkinlik gerçekleştirildi. Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, herkesin bir engelli adayı olduğunu vurguladı ve özel gereksinimli bireylere hediyeler dağıttı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına engelliler davet edildi.

Müsabakayı izleyen engelliler için palyaço ve animasyon ekibi tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Hepimiz bir bütünün parçalarıyız." dedi.

Koca, özel gereksinimli bireylere çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Spor
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