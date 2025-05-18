Gemerek'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına engelliler davet edildi.

Müsabakayı izleyen engelliler için palyaço ve animasyon ekibi tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Hepimiz bir bütünün parçalarıyız." dedi.

Koca, özel gereksinimli bireylere çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.