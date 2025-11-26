Türk oyun kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirilen 'Geleneksel oyunlar tırı', Manisa'da çocuklarla buluştu.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan tırda bir araya gelen öğrenciler, gün boyunca geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Yaklaşık 3 bin öğrenci; mangala, mas güreşi, çemberbaz, 12 taş, halat çekme, kale oyunu, aşık oyunu, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi pek çok geleneksel oyunu oynayarak doyasıya eğlendi.

Öğrenciler hem fiziksel aktivitelerle keyifli zaman geçirdi hem de kültürümüzün önemli bir parçası olan oyunların tarihçesi, kuralları ve taşıdığı değerler hakkında bilgi edindi. Etkinlik alanında görev yapan antrenörler ve eğitmenler, çocuklara oyunların nasıl oynandığını uygulamalı olarak göstererek etkinliğin eğitici yönünü de güçlendirdi.

Gittiği her şehirde çocuklardan, gençlerden ve geçmişin sıcak atmosferini yeniden yaşamak isteyen yetişkinlerden yoğun ilgi gören Geleneksel Oyunlar Tırı, kültürümüzün yüzyıllardır yaşattığı oyunları tanıtmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. - MANİSA