Gelen vuruyor giden vuruyor! Eski futbolcu, Ronaldo'ya kimsenin diyemeyeceğini dedi

Eski Alman futbolcu Dietmar Hamann, Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i elediği çeyrek final maçı sonrası Faslı futbolcuları tebrik etmemesinin çok sert sözlerle eleştirdi. Hamann yaptığı açıklamada, "Fas tarihi bir sonuç elde etti ancak Ronaldo, rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi." ifadelerini kullandı. Hamann'ın Ronaldo'nun haysiyetiyle ilgili konuşması Portekizli yıldızın hayranlarını kızdırırken, "Bu kadarı da fazla" yorumları yapıldı.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Fas'ın çeyrek finalde Portekiz'i elemesinin yankıları sürüyor. Eski Alman futbolcu Dietmar Hamann, tarihi maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun tutumu için sert ifadeler kullandı.

"FAS'I TEBRİK DAHİ ETMEDİ"

Hamann yaptığı açıklamada, "Süper starlardan bahsediyoruz, en iyi oyuncular, en çok kazananlar... Bunlardan birinin Cristiano Ronaldo olduğunu söylüyorsunuz ama o, maçtan sonra Fas'ı tebrik dahi edemedi.

"HAYSİYET GÖSTEREMEDİ"

Fas tarihi bir sonuç elde etti ancak Ronaldo, rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi. Bir de Faslı futbolcuların Fransa'ya elendikten sonra gösterdiği nezakete bakın. Tüm oyuncular rakiplerinin ellerini sıktı." ifadelerini kullandı.