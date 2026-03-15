Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Yalçın'ın kadroda düşünmediği 8 futbolcunun biletini kestiği belirtildi. Kiralık olarak gönderilen 11 futbolcudan 3'ünün satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor. Yeni sezonda 8 futbolcudan kendilerine takım bulmaları istenecek.
- Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu için kadroda düşünmediği 8 futbolcunun biletini kesti.
- Trabzonspor, Cagliari ve Hull City'nin Beşiktaş'tan kiralık olarak aldığı Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic'in satın alma opsiyonlarını kullanması bekleniyor.
- Beşiktaş, satın alma opsiyonları kullanıldığında yaklaşık 23,5 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu için kadro planlamasına başladı. Tecrübeli teknik adamın, kadroda düşünmediği 8 futbolcunun biletini kestiği öne sürüldü.
KİRALIK OYUNCULARDA KARAR VERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı kulübün kiralık olarak gönderdiği 11 futbolcudan 3'ünün satın alma opsiyonunun kullanılmasının beklendiği belirtildi. Trabzonspor'un Ernest Muçi'nin, Cagliari'nin Semih Kılıçsoy'un ve Hull City'nin Amir Hadziahmetovic'in satın alma opsiyonlarını kullanacağı ifade edildi. Bu transferlerle Beşiktaş'ın toplamda yaklaşık 23,5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği aktarıldı.
8 FUTBOLCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Haberde, satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun forma giydiği kulüplerin bu opsiyonu kullanmasının beklenmediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın ayrıca Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'yi de gelecek sezon kadro planlamasına dahil etmediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin yeni sezon öncesi bu 8 futbolcudan kendilerine takım bulmalarını isteyeceği kaydedildi.