Gelecek sezon hazırlıklarına başladılar bile! Barcelona'dan 20'lik orta saha
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La Liga'nın lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Barcelona, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile anlaşmaya vardı. Katalan devi, 20 yaşındaki önlibero için 8 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.
İspanyol devi Barcelona, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Katalanlar, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile el sıkıştı.
8 MİLYON EURO
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile her konuda anlaştı. Haberde, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdüren Katalan devinin 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI
Finansal Fair Play kuralları sebebiyle sıkıntı yaşamak istemeyen Barcelona'da başkan Laporta, gerekli izinleri aldıktan sonra transferi gerçekleştireceği ifade edildi. 20 yaşındaki önlibero, takımıyla toplamda 116 maça çıktı ve 5 gol 7 asist yaptı.