Gelecek sezon hazırlıklarına başladılar bile! Barcelona'dan 20'lik orta saha

La Liga'nın lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Barcelona, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile anlaşmaya vardı. Katalan devi, 20 yaşındaki önlibero için 8 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.