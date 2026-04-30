Aydın'da GSB Spor Okulları 21 Branşta Eğitimlerine Devam Ediyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen GSB Spor Okulları, 21 farklı branşı ile gençlere sporu sevdirirken, eğitimlerini sürdüren geleceğin sporcuları da antrenmanlarında hız kesmiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerini Aydın'da aralıksız sürdürüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 17 ilçede 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme olmak üzere 21 farklı branşta eğitimler veriliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamayla sporcuların gelişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti. - AYDIN

