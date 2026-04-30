Haberler

Aydın'da GSB Spor Okulları 21 Branşta Eğitimlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen GSB Spor Okulları, 17 ilçede 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere 21 farklı spor branşında eğitim veriyor. Uzman antrenörler eşliğinde süren kurslarla gençlerin sportif gelişimi ve sosyalleşmesi hedefleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen GSB Spor Okulları, 21 farklı branşı ile gençlere sporu sevdirirken, eğitimlerini sürdüren geleceğin sporcuları da antrenmanlarında hız kesmiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerini Aydın'da aralıksız sürdürüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 17 ilçede 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme olmak üzere 21 farklı branşta eğitimler veriliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamayla sporcuların gelişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

