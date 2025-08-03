Geleceği belli oldu! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Geleceği belli oldu! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
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Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu. Benfica, Bruma'nın sakatlanması ve Anis Hadj Moussa transferinin gerçekleşmemesinin ardından milli oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.

Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Benfica'dan kötü haber geldi.

BENFICA'DAN KEREM KARARI

O Jogo'nun haberine göre; Benfica, Bruma'nın Fenerbahçe maçında sakatlanması ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nu kadroda tutma kararı aldı. Haberde, Portekiz devinin astronomik bir teklif gelmediği sürece milli oyuncunun takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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