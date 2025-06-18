Gediz'de ilkokul öğrencilerinin şampiyonluk kutlaması beğeni topladı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi'nde bulunan Şehit Ali Kazankaya İlkokulu öğrencileri, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu 'Pode Sentar' şarkısı eşliğinde yaptıkları dansla kutladı.

Şehit Ali Kazankaya İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı şampiyonluk sezonunda sıklıkla çalınan Mc Livinho'nun popüler şarkısı 'Pode Sentar' ile klip çekerek, hem danslarıyla uyarladı hem de eğlendi. Çocuklar, üzerlerindeki Galatasaray formalarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Paylaşılan bu klip Galatasaraylı futbolseverlerin beğenisini topladı. - KÜTAHYA