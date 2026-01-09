Gecenin maçı tat vermedi
Premier Lig'in 21. haftası Arsenal ile Liverpool'un 0-0'lık beraberlikle sona eren maçıyla kapandı. Maç boyunca gol çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, bu sonuçla puanını 49'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
EMIRATES'TE GOLSÜZ EŞİTLİK
POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANDILAR
Her iki takımın da net fırsatlara girmekte zorlandığı mücadelede savunmalar ön plandaydı. Maç boyunca gol çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
ARSENAL'İN GALİBİYET SERİSİ BİTTİ, LİDERLİK SÜRDÜ
Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, bu sonuçla puanını 49'a yükseltti. Londra ekibi, Manchester City ve Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
LIVERPOOL ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ BERABERE KALDI
Üst üste üçüncü beraberliğini alan Liverpool ise puanını 35'e çıkardı. Kırmızılar, haftayı 4. sırada tamamladı. Arsenal, bir sonraki maçında Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Liverpool ise sahasında Burnley'yi ağırlayacak.