Geçen sezon günlerce konuşulmuştu! Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica ile karşılaşacağı maçın hakemi Slavko Vincic olarak belirlendi. Sloven hakem Vincic, geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan derbi maçta da düdük çalmıştı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında çarşamba günü Benfica'ya konuk olacak. Kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

DERBİDE DÜDÜK ÇALMIŞTI

Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti. Fenerbahçe, Benfica ile sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

