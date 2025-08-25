Geçen sezon günlerce konuşulmuştu! Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında çarşamba günü Benfica'ya konuk olacak. Kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

DERBİDE DÜDÜK ÇALMIŞTI

Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti. Fenerbahçe, Benfica ile sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.