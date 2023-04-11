Gece yarısı bombası! Uğur Dündar, Fırat Aydınus üstünden gönderme yaptı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Valencia'nın pozisyonu için 'Penaltı' diyen Fırat Aydınus'un, "VAR neden çağırmaz? Mantıklı bir neden bulamıyorum" yorumunu alıntılayıp gönderme yaptı. Dündar yaptığı paylaşımda, "Ben buluyorum. Çünkü Fenerbahçe sadece rakibe karşı değil, hakeme ve VAR'a karşı da oynuyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

"ALGILAR İŞE YARADI"

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı ve penaltı bekledikleri pozisyonu paylaştı. Sarı-Lacivertliler bu gönderiye, "Algılar, manipülasyonlar işe yaradı. Penaltımız yok sayıldı. Ama sonucu Fenerbahçe belirledi" notunu düştü.

UĞUR DÜNDAR DA PAYLAŞTI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Valencia'nın pozisyonu için 'Penaltı' diyen eski hakem Fırat Aydınus'un TV 8,5'ta yaptığı yorumları paylaştı.

"BEN NEDENİNİ BULUYORUM"

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Fırat Aydınus, "Net Penaltı. VAR çağırmalıydı. VAR neden çağırmaz? Kendimi VAR hakeminin yerine koyuyorum... Mantıklı bir neden bulamıyorum!.." Ben buluyorum. Çünkü Fenerbahçe sadece rakibe karşı değil, hakeme ve VAR'a karşı da oynuyor!