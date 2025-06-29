Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Tamamlandı

Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Tamamlandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na 250 profesyonel sporcu katıldı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporun desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsü düzenlendi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliği yaptığı organizasyona 250 profesyonel dağ bisikleti sporcusu katıldı.

İlçenin Beylikdağı mevkisinde düzenlenen organizasyonda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye olarak sporu çeşitlendirmeye ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise organizasyonun uluslararası düzeyde düzenlendiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kupa törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, belediye meclis üyeleri ve sporseverler katıldı.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Elit Kadınlar

1- Azize Bekar

2- Sevim Gerçek

3- Ekin Ereke

Elit Erkekler

1- Samet Bulut

2- Emre Yavuz

3- Zeki Kaygısız

Genç Kadınlar

1- Emine Irmak Sezer

2- Duygu Sezer

3- Damla Eser

Genç Erkekler

1- Çınar Serdaroğlu

2- Samet Baştatar

3- Mustafa Demir

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
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