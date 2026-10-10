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Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup müsabakasında Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Gebze Belediyespor, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttilla (Metin Durmuş, Semih Çelik, Hasan Sıkar, Kaan Atmaca)

Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Uriarte, Eneshan Can, Ensing, Espeland, Kemal Kayhan (Ümit Demir, Serkan Koçak, Eren Kanlı, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Balabanov)

Setler: 25-19, 25-19, 25-19

Süre: 78 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup müsabakasında Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Gebze Belediyespor, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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