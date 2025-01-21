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Gaziosmanpaşaspor, Sarız Anadoluspor'u 7-1 ile Geçti

Gaziosmanpaşaspor, Sarız Anadoluspor'u 7-1 ile Geçti
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, Sarız Anadoluspor karşısında 7-1 galip gelerek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, hafta sonu oynadığı maçta Sarız Anadoluspor'u 7-1 skorla farklı mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Yaşar Beşağıl, M. Emin Çolak

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener (Şaban Salih dk. 55), Hakan Sümer, Berat Koç, Hakan Yılmaz (Mustafa Zafer dk. 55), Kemal Karataş, Adem Karataş, Emre Borlu, Mustafa Gezgin, Ebubekir Sain, Emirhan Demirezen, Ali Bozkurt

Sarız Anadoluspor: Fatih Aslan, Ömer Aktosun, Türker Yılmaz, Onur Kişi, Emre Yolcu, Bekir Yüce, Barış Ertuğrul (Emirhan Çelik dk. 46), Şeref Akdağ, Yusuf Koçkat, Sezgin Lama, Fevzi Tek

Goller: Emre Borlu (dk. 15), Adem Karataş (dk. 27), Emirhan Demirezen (dk. 36), Ebubekir Sain (dk. 44), Mustafa Gezgin (dk. 56, 67), Niyazi Albayrak (dk. 88) (Gaziosmanpaşa), Emre Yolcu (dk. 70) (Sarız Anadoluspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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