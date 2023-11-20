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Gaziosmanpaşaspor, Palasspor'u 2-0 mağlup etti

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Gaziosmanpaşaspor, Palasspor'u ilk yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etti.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Gaziosmanpaşaspor, Palasspor'u ilk yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak, Mustafa Kalaycı, Merve Nur Topaktaş

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Emirhan Demirbozan, Abdülkerim Sain, Berat Koç, Muhsin Karataş, Adem Karataş, Hakan Yılmaz, Mustafa Gergin, Ebubekir Sain, Ahmet Çelik

Palasspor: Mustafa Akkaya, Yusuf Atman, Mehmet Keskin, Bayram Toy, Ali Osman Tosun, İsmail Altındağ, Seyit Ali Bozdağ, B. Osman Çatalkaya, Abdullah Koçer, Emre Bozdemir, Yunus Emir Çatalkaya

Goller: Ebubekir Sain (Dk. 21), Hakan Yılmaz (Dk. 36) ( Gaziosmanpaşaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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