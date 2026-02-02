Gaziosmanpaşaspor tek golle kazandı
Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de oynanan 17. haftada Gaziosmanpaşaspor, kaptanı Ebubekir Sain'in 57. dakikada attığı golle Döğergücü FK'yi 1-0 mağlup etti.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 17. haftasında Gaziaosmanpaşaspor; rakibi Döğergücü FK'yi kaptanı Ebubekir Sain'in golü ile 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Tolga Selvi, Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse
Gaziosmanpaşaspor : Osman Mustafa Erduran, Cihan Dursun, Emre Borlu, Ebubekir Sain (Mehmet Gedik dk. 90+5), Muhsin Karataş (Kemal Karataş dk. 56), Melih Uçak, Üzeyir Keskin, Ali Altuner (Elbara Elşeyh dk. 87), Mehmet Mert Beygirlioğlu (Talha Altun dk. 90+5), Mesut Aktaş (Egemen Kaşıkçı dk. 56), Berat Koç
Döğergücü FK: Önder Yıldız, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Emre Fındık, İlhan Sefa Köroğlu (Samet Dağlı dk. 65), Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, Durdu Eren Özgül, Enes Bahar (Musa Güneş dk. 68), Deniz Yıldırım (Eren Alkan dk. 75)
Gol: Ebubekir Sain (dk. 57) (Gaziosmanpaşaspor) - KAYSERİ