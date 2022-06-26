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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla 23 Haziran'da başlayan şampiyonanın son gününde, büyük erkekler bireysel ve genç erkekler takım kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Büyük heyecana sahne olan yarışmaların sonucunda büyük erkekler bireyselde Mustafa Sayar birinci, Halil İbrahim Doğan ikinci ve Onur Balkan üçüncü sırayı aldı.

Genç erkekler takım yarışını ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Spor Toto Spor Kulübü ikinci ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye Spor Haberler

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