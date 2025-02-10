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Gaziantep Futbol Kulübü, Anel Husic'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, Anel Husic'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
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Gaziantep Futbol Kulübü, İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys'tan 23 yaşındaki defans oyuncusu Anel Husic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Husic, kulüpte resmi sözleşmeye imza attı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Anel Husic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, stoper mevkiine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen 23 yaşındaki Anel Husic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen Anel Husic'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kulübümüzde forma giyecektir. Yeni transferimiz Anel Husic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Anel Husic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde şu ana kadar 138 resmi karşılaşmaya çıkan İsviçreli oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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