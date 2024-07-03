Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma, koordinasyon, pas ve dayanıklılık çalışmalarının yapıldığı idman 1 saat 20 dakika sürdü. Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, dün top başı yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.