Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Bolu'da gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sağlık sorunları sona eren Angelo Sagal ve ülkesinin milli takımından dönen Alexandru Maxim, takımla çalışmalara başladı. Kırmızı-siyahlı ekip yarın Rusya temsilcisi Orenburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Gaziantep FK Erol Bulut Bolu Spor Haberler

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