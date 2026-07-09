Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda ısınma, koordinasyon, pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmaları ile sona erdi.
Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz