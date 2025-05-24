Gaziantep FK ve Kasımpaşa 2-2 Beraberlik ile Ayrıldı

(ANKARA) -Süper Lig'in 37 haftasında karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Kasımpaşa sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşılaştı. Gaziantep Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan ve hakem Fatih Tokail'in yönettiği maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Gaziantep FK'nın gollerini 24. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 45artı 5. dakikada Papa Alioune Ndiaye attı. Kasımpaşa'nın da golleri 51. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Nuno de Costa'dan geldi.