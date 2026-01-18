Anıl Demirci: "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama buruğuz"

Gaziantep Fk Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, ikinci yarıda daha tehditkar oynadıklarını belirterek, "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama bu anlamda buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de sondakika'>son dakika kaçırdığımız gol bizi üzdü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, futbolcuların hafta içinde çalıştıkları plana sadık kaldığını belirterek, "Ne konuştuysak, maçın 1. dakikasından son düdüğe kadar her anlamda yerine getirdiler. Bizi mutlu eden şey Galatasaray'ın analizini yaptığımızda bu tespitlerin sahada karşılığını almak bizi mutlu etti. Galatasaray'ın bu seneki maçlarını izlediğimizde Union Saint-Gilloise maçından feyz aldık. Bugün Galatasaray'ın hücumda yaptığı özel işleri engellemek için baskı düzenimizi değiştirdik. Oyuncularımıza bu anlamda plana sadık kalmalarında dolayı teşekkür ederim. İlk yarı hücumda geçişleri bulamadık. İkinci yarı Galatasaray'ın risk alacağını düşünüyorduk. Abdülkerim'in oyuna girmesi, kazandığımız toplar bize fırsat olabilirdi. İkinci yarıda daha tehditkar olduk. Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama bu anlamda buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakika kaçırdığımız gol bizi üzdü. Oyuncularım hafta içinde Kocaelispor'a karşı 80 dakika 10 kişi mücadele etti. Bugün de aynı özveri ve bağlılıkla sahada yer aldıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Drissa Camara ve Kacper Kozlowski'nin takım için önemli futbolcular olduğu belirten Demirci, bu futbolcular için ilgilenenlerin de olduğunu söyledi. - İSTANBUL