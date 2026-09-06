Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında
Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gaziantep FK, yarın saat 20.00'de Göztepe ile karşılaşacak. Lige beraberlikle başlayıp bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Gaziantep'te teknik direktör değişikliği yaşandı; takım Orhan Ak yönetiminde.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin ilk haftası evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, seyircisi önünde Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi.
Alınan sonuçlar sonrası teknik direktör Mirel Radoi ile yolları ayıran kırmızı-siyahlı yönetim, takımı teknik direktör Orhan Ak'a emanet etti.
Kaynak: AA