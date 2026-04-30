Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 41 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 52 gole engel olamadı.

3 oyuncu eksik, 5 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mbakata, Yusuf Kabadayı ve kaleci Mustafa Burak Bozan kadroda yer almıyor.

Gaziantep FK'de Rodrigues, Lungoyi, Draguş, Zafer Görgen ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu 5 oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmesi durumunda 33. hafta deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybetmeyen kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Gaziantep FK, evinde oynadığı maçlarda ise rakibine galibiyet şansı tanımadı.

İstanbul temsilcisini evinde 6 kez ağırlayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalardan 3'er galibiyet ve beraberlik ile sahadan ayrıldı.