Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat'ta oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Yenileme koşularıyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam ederken 5'e 2 pas çalışmaları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.