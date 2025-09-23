Haberler

Gaziantep FK, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
