Gaziantep FK'nin transfer yasağı kaldırıldı

Gaziantep FK, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA tarafından uygulanan geçici transfer yasağına neden olan geçmiş dönem borçlarının tamamının kulüp tarafından ödendiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu yasağa ilişkin kulübümüzün FIFA nezdindeki tüm dosyaları sonuçlandırılmış olup, takımımızın transfer yasağı resmen kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA