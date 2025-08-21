Gaziantep FK, Luis Perez'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Memik Yılmaz'ın katıldığı törende yapılan açıklamada, Perez'e başarılar dilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol futbolcunun, başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
